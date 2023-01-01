Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.4 и 1.53 кг)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.4 и 1.53 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 5964 баллов

На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 5964 баллов Комплектуется на 17.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 17.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 41 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 712 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.53 кг 1.4 кг Размеры 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 712 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 1658:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 5430 250 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Apple M2 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1065 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1456 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Inspiron 14 5430 2.703 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) +11% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.