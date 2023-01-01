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Dell Inspiron 14 5430 против Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)

49 из 100
Dell Inspiron 14 5430
VS
57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Dell Inspiron 14 5430
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
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Экран
2560 x 1600
Батарея
58.2 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 5430 и Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5430
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.4 и 1.53 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 5964 баллов
  • Комплектуется на 17.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 41 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 712 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 5430
vs
MacBook Pro 13 (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.53 кг 1.4 кг
Размеры 314 x 226.6 x 15.74-17.67 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 712 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.4%
Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1658:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 87.9%
Охват DCI-P3 - 98.8%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 14 5430
250 нит
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1065 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1456 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Inspiron 14 5430
2.703 терафлопс
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +11%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 81.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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