Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 52 Вт*ч 78 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 49% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 5039 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Комплектуется на 6.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 52 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (646 и 722 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.25 кг 1.4 кг Размеры 321.6 x 224.5 x 14.2-16.7 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 722 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.4% Боковые рамки 4.7 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 43.8 дБ 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 14.5 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 208 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 97.4% 100% Охват Adobe RGB 67.8% 88.3% Охват DCI-P3 65.8% - Время отклика 22 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 7400 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 52 Вт*ч 78 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 7.6 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 290 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 1354 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 1278 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 640 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Inspiron 14 7400 1.879 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) +38% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 70.1 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.