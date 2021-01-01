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Dell Inspiron 14 7400 против G15 5510

54 из 100
Dell Inspiron 14 7400
VS
53 из 100
Dell G15 5510
Dell Inspiron 14 7400
Dell G15 5510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 7400 и G15 5510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400
  • Существенно легче – весит на 1090 граммов меньше (1.35 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 208 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (722 и 972 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5510
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (56 и 52 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 7400
vs
G15 5510

Корпус

Вес 1.35 кг 2.44 кг
Ширина 321.6 мм 357.2 мм
Высота 224.5 мм 272.1 мм
Толщина 14.2-1.75 мм 24.9 мм
Площадь 722 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~69%
Боковые рамки 4.7 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера 3000 об/мин -

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 14 7400 +20%
300 нит
G15 5510
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В 13.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 14 7400 +13%
1258
G15 5510
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 14 7400 +2%
4128
G15 5510
4039
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 14 7400
1.41 терафлопс
G15 5510 +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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