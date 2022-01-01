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Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) против Acer Swift 3 (SF314-43)

47 из 100
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF314-43)
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
Acer Swift 3 (SF314-43)
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Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) и Acer Swift 3 (SF314-43) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6742 vs 4613 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43)
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.19 и 1.56 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
vs
Swift 3 (SF314-43)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.19 кг
Размеры 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
Площадь 679 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~78.9%
Боковые рамки 5.8 мм 6.5 мм
Цвета Синий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 37.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 44% -
Охват DCI-P3 42.5% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 333 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 384
Блоки текстурирования (TMUs) 28 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 8
Производительность GPU
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
1.108 терафлопс
Swift 3 (SF314-43)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.6 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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