Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 67 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325 Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.14 и 1.56 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (67 и 41 Вт*ч)

На 90% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 210 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (618 и 679 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.14 кг Размеры 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм Площадь 679 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~78.9% Боковые рамки 5.8 мм 4.9 мм Цвета Синий Серебристый, Розовый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.5 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 500:1 7400:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 44% 99.7% Охват DCI-P3 42.5% 99.5% Время отклика 35 мс 4 мс Максимальная яркость Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 210 нит ZenBook 13 OLED UM325 +90% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 67 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 333 грамма 216 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7 TGP 10-45 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1600 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 448 448 Блоки текстурирования (TMUs) 28 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 7 Производительность GPU Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 1.108 терафлопс ZenBook 13 OLED UM325 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.6 дБ 65.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см 13.0 x 6.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.