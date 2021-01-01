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Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

48 из 100
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
VS
62 из 100
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) и Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6910 vs 4802 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.4 и 1.56 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 90% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 210 нит
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
vs
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.4 кг
Ширина 321.5 мм 311.2 мм
Высота 211.3 мм 212.2 мм
Толщина 16.3-17.9 мм 16.9 мм
Площадь 679 см2 660 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~86.1%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Синий Серий, Фиолетовый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 896
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
1.108 терафлопс
ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel) +155%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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