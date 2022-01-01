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Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) против Acer Swift 3 (SF314-43)

50 из 100
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF314-43)
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Acer Swift 3 (SF314-43)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) и Acer Swift 3 (SF314-43) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.19 и 1.57 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
vs
Swift 3 (SF314-43)

Корпус

Вес 1.57 кг 1.19 кг
Размеры 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
Площадь 714 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~78.9%
Боковые рамки 6.3 мм 6.5 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 657:1 -
Цветовой охват sRGB 56.2% -
Охват Adobe RGB 38.6% -
Охват DCI-P3 38.6% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 276 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс -
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
2.703 терафлопс
Swift 3 (SF314-43)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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