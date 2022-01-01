Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13892 vs 5230 баллов
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.4 и 1.57 кг)
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 120% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 250 нит
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.57 кг
|1.4 кг
|Размеры
|314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
|311.2 x 221.1 x 15.9 мм
|Площадь
|714 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|~82.6%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|657:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|56.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|38.6%
|-
|Охват DCI-P3
|38.6%
|100%
|Время отклика
|24 мс
|1 мс
Максимальная яркость
250 нит
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|276 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|10 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1605
Geekbench 5 (многоядерный)
10081
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
13892
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|20
Производительность GPU
2.703 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254-CG
|-
|Формат звука
|2.0
|-
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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