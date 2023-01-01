Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч 40 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Processor N100 Intel Processor N200 Intel Core i3 N305 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) На 312% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 2223 баллов

На 312% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 2223 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (54 и 40 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (54 и 40 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 3 Spin 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.58 кг 1.54 кг Размеры 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм 319.8 x 227.9 x 18.9 мм Площадь 711 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~78% Боковые рамки 6.3 мм 9.2 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый - Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность 600:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 14 7435 (2-in-1) 250 нит Aspire 3 Spin 14 250 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 40 Вт*ч Напряжение 15 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 164 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 2200 МГц - FLOPS 0.54 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 128 256 Блоки текстурирования (TMUs) 8 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8 Производительность GPU Inspiron 14 7435 (2-in-1) +80% 0.54 терафлопс Aspire 3 Spin 14 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.