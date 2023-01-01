Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч 49.9 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 7817 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 7817 баллов Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (54 и 49.9 Вт*ч)

Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (54 и 49.9 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.29 и 1.58 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.29 и 1.58 кг) На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 711 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.58 кг 1.29 кг Размеры 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 711 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности - Да Площадь экрана Inspiron 14 7435 (2-in-1) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 Macbook Air (M1, 2020) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 600:1 1069:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 - 98.6% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 7435 (2-in-1) 250 нит Macbook Air (M1, 2020) +60% 400 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение 15 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства - 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Apple M1 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1278 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 128 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 8 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Inspiron 14 7435 (2-in-1) 0.54 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +381% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.