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Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

51 из 100
Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
VS
57 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
49.9 Вт*ч
Процессор
Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 7817 баллов
  • Комплектуется на 4.1 Вт*ч большей батареей (54 и 49.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.29 и 1.58 кг)
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 711 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.58 кг 1.29 кг
Размеры 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 711 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~79.4%
Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности - Да
Площадь экрана
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Macbook Air (M1, 2020)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1069:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 85.9%
Охват DCI-P3 - 98.6%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля 1 метр 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 8 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32
Производительность GPU
Inspiron 14 7435 (2-in-1)
0.54 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +381%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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