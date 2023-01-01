Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 8348 баллов

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 8348 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг)

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 4.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 4.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 54 Вт*ч) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 714 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 1.4 кг Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 714 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.4% Боковые рамки 6.3 мм 8.8 мм Цвета Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.6 дБ 49 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1142:1 1658:1 Цветовой охват sRGB 99.3% 100% Охват Adobe RGB 69.5% 87.9% Охват DCI-P3 68.8% 98.8% Время отклика 28 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 Plus 7420 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 15 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 496 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1185 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1456 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Inspiron 14 Plus 7420 +93% 5.8 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 40 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.7 дБ 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.