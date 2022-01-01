Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (63 и 54 Вт*ч)

Сенсорный экран

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 1.4 кг Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм Площадь 714 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~82.6% Боковые рамки 6.3 мм 4.8 мм Цвета Зеленый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.6 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1142:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.3% - Охват Adobe RGB 69.5% - Охват DCI-P3 68.8% 100% Время отклика 28 мс 1 мс Максимальная яркость Inspiron 14 Plus 7420 300 нит Zenbook 14X OLED Space Edition +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 15 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 496 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU Inspiron 14 Plus 7420 +311% 5.8 терафлопс Zenbook 14X OLED Space Edition 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.