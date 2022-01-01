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Dell Inspiron 14 Plus 7420 против Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

61 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
VS
67 из 100
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Asus Zenbook 14X OLED Space Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED Space Edition
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.4 и 1.68 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (63 и 54 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 Plus 7420
vs
Zenbook 14X OLED Space Edition

Корпус

Вес 1.68 кг 1.4 кг
Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 311.2 x 221.1 x 15.9 мм
Площадь 714 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~82.6%
Боковые рамки 6.3 мм 4.8 мм
Цвета Зеленый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1142:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.3% -
Охват Adobe RGB 69.5% -
Охват DCI-P3 68.8% 100%
Время отклика 28 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 496 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1185 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
Inspiron 14 Plus 7420 +311%
5.8 терафлопс
Zenbook 14X OLED Space Edition
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 -
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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