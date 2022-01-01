Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх

На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 6742 баллов

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 43% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 210 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.56 и 1.68 кг)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.68 кг 1.56 кг Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм Площадь 714 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.5% Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм Цвета Зеленый Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 51.6 дБ 37.5 дБ

Дисплей 2240 x 1400 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1142:1 500:1 Цветовой охват sRGB 99.3% 100% Охват Adobe RGB 69.5% 44% Охват DCI-P3 68.8% 42.5% Время отклика 28 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 14 Plus 7420 +43% 300 нит Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 210 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15 В 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 496 граммов 333 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 50 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1185 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1600 МГц FLOPS 5.8 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7 Производительность GPU Inspiron 14 Plus 7420 +423% 5.8 терафлопс Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.7 дБ 80.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.