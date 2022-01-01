Dell Inspiron 14 Plus 7420 против Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
- Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
- На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 6742 баллов
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 43% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 210 нит
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.56 и 1.68 кг)
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.68 кг
|1.56 кг
|Размеры
|314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
|321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм
|Площадь
|714 см2
|679 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|~79.5%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Зеленый
|Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|51.6 дБ
|37.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1142:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|99.3%
|100%
|Охват Adobe RGB
|69.5%
|44%
|Охват DCI-P3
|68.8%
|42.5%
|Время отклика
|28 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|496 граммов
|333 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1629
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 14 Plus 7420 +114%
10310
Cinebench R23 (одноядерный)
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
12222
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1185 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1417 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|5.8 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|7
Производительность GPU
Inspiron 14 Plus 7420 +423%
5.8 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|40 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.7 дБ
|80.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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