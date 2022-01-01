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Dell Inspiron 14 Plus 7420 против Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)

61 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
VS
47 из 100
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
  • На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 6742 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 210 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.56 и 1.68 кг)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 14 Plus 7420
vs
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)

Корпус

Вес 1.68 кг 1.56 кг
Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм
Площадь 714 см2 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~79.5%
Боковые рамки 6.3 мм 5.8 мм
Цвета Зеленый Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51.6 дБ 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1142:1 500:1
Цветовой охват sRGB 99.3% 100%
Охват Adobe RGB 69.5% 44%
Охват DCI-P3 68.8% 42.5%
Время отклика 28 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В 11.25 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 496 граммов 333 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1185 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1600 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 7
Производительность GPU
Inspiron 14 Plus 7420 +423%
5.8 терафлопс
Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.7 дБ 80.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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