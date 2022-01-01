Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB 4GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501 Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Chromebook 314 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.7 и 1.96 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (755 и 906 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 1.7 кг Размеры 363.9 x 249 x 18-19.9 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм Площадь 906 см2 755 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~71.6% Боковые рамки 9.3 мм 7.8 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1807:1 - Цветовой охват sRGB 58.7% - Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3501 220 нит Chromebook 314 н/д

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 2 Производительность GPU Inspiron 15 3501 +500% 0.84 терафлопс Chromebook 314 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 4GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 32GB 64GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 128 NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C Нет 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Нет Нет Тачпад Размер 10.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да -

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.