Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 3501 или VivoBook S15 S533 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 3501 против ASUS VivoBook S15 S533

38 из 100
Dell Inspiron 15 3501
VS
49 из 100
ASUS VivoBook S15 S533
Dell Inspiron 15 3501
ASUS VivoBook S15 S533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3501 и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.8 и 1.96 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (841 и 906 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3501
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 1.96 кг 1.8 кг
Размеры 363.9 x 249 x 18-19.9 мм 359.8 x 233.8 x 16.1 мм
Площадь 906 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.8%
Боковые рамки 9.3 мм 7.2 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 42.9 дБ 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1807:1 563:1
Цветовой охват sRGB 58.7% 58.5%
Охват Adobe RGB 40.7% 40.3%
Охват DCI-P3 39.4% 39%
Время отклика 35 мс 33 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3501
220 нит
VivoBook S15 S533 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.55 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 286 граммов 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.8 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 2 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 27 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16
Производительность GPU
Inspiron 15 3501
0.84 терафлопс
VivoBook S15 S533 +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.3 дБ 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 3511 или Inspiron 15 3501
2. Dell Inspiron 15 5510 или Inspiron 15 3501
3. Dell Inspiron 15 3505 или Inspiron 15 3501
4. Dell Vostro 15 3500 или Inspiron 15 3501
5. Microsoft Surface Laptop 4 15 или ASUS VivoBook S15 S533
6. Acer Aspire 5 (A515-56) или ASUS VivoBook S15 S533

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS VivoBook S15 S533 и Dell Inspiron 15 3501 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры