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Dell Inspiron 15 3501 против G5 15 5505 SE

Dell Inspiron 15 3501
VS
Dell G5 15 5505 SE
Dell Inspiron 15 3501
Dell G5 15 5505 SE
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика - Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3501 и G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.96 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Видеокарта показывает в среднем на 327-446% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3501
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 1.96 кг 2.5 кг
Ширина 363.9 мм 365.5 мм
Высота 249 мм 254 мм
Толщина 18-19.9 мм 24.5 мм
Площадь 906 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.3%
Боковые рамки 9.3 мм 10.1 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 3501
220 нит
G5 15 5505 SE +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1265 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 5.829 терафлопс
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 12 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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