Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 42 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Celeron 6305 Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 12GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (1.44 и 1.96 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (684 и 906 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 1.44 кг Размеры 363.9 x 249 x 18-19.9 мм 321.2 x 212.8 x 17.9 мм Площадь 906 см2 684 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79% Боковые рамки 9.3 мм 5.7 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1807:1 500:1 Цветовой охват sRGB 58.7% - Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3501 220 нит Inspiron 14 5415 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.25 В Время полной зарядки 3:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 286 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 0.84 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8 Производительность GPU Inspiron 15 3501 0.84 терафлопс Inspiron 14 5415 н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 12GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Нет Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 10.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.