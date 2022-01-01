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Dell Inspiron 15 3505 против Acer Aspire 5 (A515-56)

38 из 100
Dell Inspiron 15 3505
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Dell Inspiron 15 3505
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3505 и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Видеокарта показывает в среднем на 233-317% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.65 и 1.96 кг)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 1982 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3505
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1.96 кг 1.65 кг
Размеры 249 x 363.9 x 18-19.8 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 906 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~77.4%
Боковые рамки -48.2 мм 9 мм
Цвета Белый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 34.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 940:1 -
Цветовой охват sRGB 60.4% -
Охват Adobe RGB 41.7% -
Охват DCI-P3 40.3% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 3505
220 нит
Aspire 5 (A515-56) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 276 граммов 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
FLOPS 0.54 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 192 896
Блоки текстурирования (TMUs) 12 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32
Производительность GPU
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс
Aspire 5 (A515-56) +423%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 82 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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