Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 3505 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 3505 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

36 из 100
Dell Inspiron 15 3505
VS
84 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Dell Inspiron 15 3505
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3505 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.96 и 2.1 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 475-647% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 58 Вт*ч большей батареей (100 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3505
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 1.96 кг 2.1 кг
Размеры 249 x 363.9 x 18-19.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 906 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~86.2%
Боковые рамки -48.2 мм 3.4 мм
Цвета Белый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы TN LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 3505
220 нит
MacBook Pro 16 (2021) +355%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 140 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 10
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 192 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021) +863%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 2400 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C Нет 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 3505 vs Inspiron 15 3501
2. Inspiron 15 3505 vs Inspiron 15 5505
3. Inspiron 15 3505 vs Inspiron 15 5502
4. Inspiron 15 3505 vs Inspiron 15 7506
5. MacBook Pro 16 (2021) vs Macbook Air (M1, 2020)
6. MacBook Pro 16 (2021) vs XPS 17 9710 (2021)
7. MacBook Pro 16 (2021) vs MacBook Pro 14 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и Dell Inspiron 15 3505 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры