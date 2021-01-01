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Dell Inspiron 15 3505 против G5 15 5500

Dell Inspiron 15 3505
VS
Dell G5 15 5500
Dell Inspiron 15 3505
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3505 и G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.96 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 255-347% больше FPS в играх
  • На 182% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2118 vs 751 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3505
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 1.96 кг 2.34 кг
Ширина 249 мм 365.5 мм
Высота 363.9 мм 254 мм
Толщина 18-19.8 мм 24.5 мм
Площадь 906 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.3%
Боковые рамки -48.2 мм 10.1 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1502:1
Цветовой охват sRGB - 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 3505
220 нит
G5 15 5500 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 15 3505
1528
G5 15 5500 +164%
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Inspiron 15 3505
751
G5 15 5500 +182%
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1485 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 3.041 терафлопс
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 192 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 8 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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