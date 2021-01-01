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Dell Inspiron 15 3505 против Inspiron 14 5415

36 из 100
Dell Inspiron 15 3505
VS
50 из 100
Dell Inspiron 14 5415
Dell Inspiron 15 3505
Dell Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3505 и Inspiron 14 5415 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 263% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 1972 баллов
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.62 и 1.96 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (684 и 906 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3505
vs
Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.96 кг 1.62 кг
Ширина 249 мм 321.2 мм
Высота 363.9 мм 212.8 мм
Толщина 18-19.8 мм 17.9 мм
Площадь 906 см2 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79%
Боковые рамки -48.2 мм 5.7 мм
Цвета Белый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 500:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3505
220 нит
Inspiron 14 5415 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.25 В
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 192 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс
Inspiron 14 5415 +105%
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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