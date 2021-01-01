Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 3505 или Inspiron 15 3501 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 3505 против Inspiron 15 3501

Dell Inspiron 15 3505
VS
Dell Inspiron 15 3501
Dell Inspiron 15 3505
Dell Inspiron 15 3501
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика - -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3505 и Inspiron 15 3501 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501
  • Видеокарта показывает в среднем на 31-42% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3505
vs
Inspiron 15 3501

Корпус

Вес 1.96 кг 1.96 кг
Ширина 249 мм 363.9 мм
Высота 363.9 мм 249 мм
Толщина 18-19.8 мм 18-19.9 мм
Площадь 906 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~74.1%
Боковые рамки -48.2 мм 9.3 мм
Цвета Белый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 400:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3505
220 нит
Inspiron 15 3501
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.4 x 6.4 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 3 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 0.84 терафлопс
Тип памяти System Shared System Shared
Шейдерных блоков 192 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 8 ГБ 12 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Dell Inspiron 15 3505
2. Dell Inspiron 15 5505 vs Dell Inspiron 15 3505
3. Dell Inspiron 15 5502 vs Dell Inspiron 15 3505
4. Dell Inspiron 15 7501 vs Dell Inspiron 15 3505
5. Dell Inspiron 15 7506 vs Dell Inspiron 15 3505
6. Dell XPS 15 9500 vs Dell Inspiron 15 3501
7. Dell G3 15 3500 vs Dell Inspiron 15 3501
8. Dell G5 15 5500 vs Dell Inspiron 15 3501
9. Dell G5 15 5505 SE vs Dell Inspiron 15 3501

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 3501 и Inspiron 15 3505 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях