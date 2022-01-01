Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 3510 или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 3510 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

29 из 100
Dell Inspiron 15 3510
VS
64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Dell Inspiron 15 3510
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1664
Батарея 52.6 Вт*ч
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3510 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 1124-1532% больше FPS в играх
  • На 924% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 777 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.24 и 1.85 кг)
  • Комплектуется на 11.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 125% более четкий дисплей – 225 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (654 и 844 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3510
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.85 кг 1.24 кг
Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 844 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~82%
Боковые рамки 6.6 мм 5.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика 25 мс 29 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3510
220 нит
MacBook Air (M2, 2022) +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.5 ГГц
Ядер 2 8
Потоков 2 8
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Apple M2 GPU
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 200 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1456 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 12 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 32
Производительность GPU
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +2043%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ -
Частота 2400 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 8 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 1 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C Нет 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 3520 vs Dell Inspiron 15 3510
2. Dell Vostro 14 5410 vs Dell Inspiron 15 3510
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
4. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
6. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Dell Inspiron 15 3510 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры