Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1664 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 52.6 Вт*ч Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 1124-1532% больше FPS в играх

На 924% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 777 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.24 и 1.85 кг)

Комплектуется на 11.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 125% более четкий дисплей – 225 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (654 и 844 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.85 кг 1.24 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 844 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~82% Боковые рамки 6.6 мм 5.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2560 x 1664 Диагональ 15.6 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 400:1 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 - 98.4% Время отклика 25 мс 29 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3510 220 нит MacBook Air (M2, 2022) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 52.6 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Apple M2 GPU (8-core) TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 200 МГц 500 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1456 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 12 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 32 Производительность GPU Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +2043% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 2400 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 8 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 1 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C Нет 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.