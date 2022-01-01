Dell Inspiron 15 3510 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Видеокарта показывает в среднем на 966-1318% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- На 864% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 777 баллов
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.4 и 1.85 кг)
- Комплектуется на 17.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 41 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 844 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|1.4 кг
|Размеры
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|304.1 x 212.4 x 15.6 мм
|Площадь
|844 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|~79.4%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|-
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|400:1
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.3%
|Время отклика
|25 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|3.2 ГГц
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|2
|8
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
456
1663
Geekbench 5 (многоядерный)
835
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +1029%
9423
Cinebench R23 (одноядерный)
451
1420
Cinebench R23 (многоядерный)
777
7489
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
|32
Производительность GPU
0.14 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +1757%
2.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|8 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|77.5 дБ
|Микрофонов
|1
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|Нет
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|13.2 x 8.1 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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