Dell Inspiron 15 3510 против ASUS Chromebook Flip C536/CX5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Chromebook Flip C536/CX5
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх
- На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2452 vs 777 баллов
- Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (57 и 41 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|1.89 кг
|Размеры
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|357.6 x 240.8 x 18.5 мм
|Площадь
|844 см2
|861 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|~77.9%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|400:1
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|2
|4
|L3-кэш
|-
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
468
Chromebook Flip C536/CX5 +166%
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
856
Chromebook Flip C536/CX5 +205%
2610
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Chromebook Flip C536/CX5 +196%
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
777
Chromebook Flip C536/CX5 +216%
2452
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Chromebook Flip C536/CX5 +500%
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|8 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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