Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Chromebook Flip C536/CX5 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

На 216% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2452 vs 777 баллов

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (57 и 41 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.85 кг 1.89 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 357.6 x 240.8 x 18.5 мм Площадь 844 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.9% Боковые рамки 6.6 мм 6.1 мм Цвета Черный, Серебристый Белый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3510 220 нит Chromebook Flip C536/CX5 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 57 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерных блоков 96 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс Chromebook Flip C536/CX5 +500% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 8 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C Нет 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.