Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 2240 x 1400 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Intel UHD Graphics 600 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB 24GB 40GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Видеокарта показывает в среднем на 2224-3032% больше FPS в играх

На 1473% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 777 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (714 и 844 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.85 кг 1.68 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм Площадь 844 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~79.6% Боковые рамки 6.6 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серебристый Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 2240 x 1400 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 1142:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 - 68.8% Время отклика 25 мс 28 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3510 220 нит Inspiron 14 Plus 7420 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 11.25 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 496 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 5 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 14 нм 8 нм Частота GPU 200 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1417 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 96 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 12 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 40 Производительность GPU Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс Inspiron 14 Plus 7420 +4043% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB 24GB 40GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2400 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 Макс. количество памяти 8 ГБ 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.