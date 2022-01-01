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Dell Inspiron 15 3510 против Inspiron 14 Plus 7420

29 из 100
Dell Inspiron 15 3510
VS
61 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Dell Inspiron 15 3510
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2240 x 1400
Батарея
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3510 и Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 2224-3032% больше FPS в играх
  • На 1473% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 777 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (714 и 844 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3510
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.85 кг 1.68 кг
Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 844 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~79.6%
Боковые рамки 6.6 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1142:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика 25 мс 28 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3510
220 нит
Inspiron 14 Plus 7420 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 2 16
L3-кэш - 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 200 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1417 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 12 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 40
Производительность GPU
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +4043%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2400 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
Макс. количество памяти 8 ГБ 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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