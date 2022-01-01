Dell Inspiron 15 3510 против Inspiron 14 Plus 7420
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
- Видеокарта показывает в среднем на 2224-3032% больше FPS в играх
- На 1473% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12222 vs 777 баллов
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (714 и 844 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|1.68 кг
|Размеры
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
|Площадь
|844 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|51.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|1142:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|69.5%
|Охват DCI-P3
|-
|68.8%
|Время отклика
|25 мс
|28 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|496 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|2
|12
|Потоков
|2
|16
|L3-кэш
|-
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
456
Inspiron 14 Plus 7420 +257%
1629
Geekbench 5 (многоядерный)
835
Inspiron 14 Plus 7420 +1135%
10310
Cinebench R23 (одноядерный)
451
Inspiron 14 Plus 7420 +278%
1706
Cinebench R23 (многоядерный)
777
Inspiron 14 Plus 7420 +1473%
12222
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1417 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|8 ГБ
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|84.7 дБ
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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