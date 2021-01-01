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Dell Inspiron 15 3510 против Inspiron 15 3501

31 из 100
Dell Inspiron 15 3510
VS
39 из 100
Dell Inspiron 15 3501
Dell Inspiron 15 3510
Dell Inspiron 15 3501
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Экран 1920 x 1080
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3510 и Inspiron 15 3501 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.85 и 1.96 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (844 и 906 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3501
  • Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3510
vs
Inspiron 15 3501

Корпус

Вес 1.85 кг 1.96 кг
Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 363.9 x 249 x 18-19.9 мм
Площадь 844 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~74.1%
Боковые рамки 6.6 мм 9.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.9 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1807:1
Цветовой охват sRGB - 58.7%
Охват Adobe RGB - 40.7%
Охват DCI-P3 - 39.4%
Время отклика 25 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3510
220 нит
Inspiron 15 3501
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 286 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.8 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 96 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс
Inspiron 15 3501 +500%
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2400 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 8 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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