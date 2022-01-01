Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 36 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (41 и 36 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.8 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 844 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.5% Боковые рамки 6.6 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3511 220 нит Aspire 3 (A315-58) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 36 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 12 Производительность GPU Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс Aspire 3 (A315-58) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.