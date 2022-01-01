Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 48 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.65 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 844 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.4% Боковые рамки 6.6 мм 9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.2 дБ 39 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3511 220 нит Aspire 5 (A515-56) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce MX450 TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 32 Производительность GPU Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +236% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.7 дБ 68.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.