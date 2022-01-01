Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 39 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 26% выше полезная площадь экрана

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Chromebook 311 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.1 и 1.73 кг)

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (589 и 844 см 2 )

) Имеет на 35% более четкий дисплей – 135 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.1 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 296 x 199 x 18.15 мм Площадь 844 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~63% Боковые рамки 6.6 мм 19.6 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 Диагональ 15.6 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3511 220 нит Chromebook 311 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 39 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4 Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 2 Производительность GPU Inspiron 15 3511 +500% 0.84 терафлопс Chromebook 311 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 LPDDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 32GB 64GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C Нет 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.