Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 0 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Chromebook 314 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (755 и 844 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.7 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм Площадь 844 см2 755 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~71.6% Боковые рамки 6.6 мм 7.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 39.2 дБ -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 3511 220 нит Chromebook 314 н/д

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Базовая частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц Частота в режиме Boost 3.5 ГГц - Ядер 2 2 Потоков 4 2 L3-кэш 4 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics 600 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Inspiron 15 3511 +118% 1010 Chromebook 314 464 Geekbench 5 (многоядерный) Inspiron 15 3511 +167% 2248 Chromebook 314 843 Cinebench R23 (одноядерный) Inspiron 15 3511 н/д Chromebook 314 444 Cinebench R23 (многоядерный) Inspiron 15 3511 н/д Chromebook 314 776

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 2.67 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 2 Производительность GPU Inspiron 15 3511 +500% 0.84 терафлопс Chromebook 314 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 2666 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 32GB 64GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 128 NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C Нет 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да -

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.