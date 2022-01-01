Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика Intel UHD Graphics Xe G4 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Легче – весит на 220 граммов меньше (1.73 и 1.95 кг)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (844 и 934 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Видеокарта показывает в среднем на 325-443% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (96 и 41 Вт*ч)

Имеет на 183% более четкий дисплей – 283 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 150% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.73 кг 1.95 кг Размеры 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм Площадь 844 см2 934 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~79.5% Боковые рамки 6.6 мм 7.9 мм Цвета Черный, Серебристый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 39.2 дБ 45.3 дБ

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 400:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 96.8% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика 25 мс 1 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3511 220 нит Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +150% 550 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства 305 граммов 460 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 35-50 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 40 Производительность GPU Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +590% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2666 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 78.7 дБ - Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 4.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 13.0 x 8.5 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.