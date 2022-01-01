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Dell Inspiron 15 3521 против Acer Aspire 5 (A515-57)

30 из 100
Dell Inspiron 15 3521
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A515-57)
Dell Inspiron 15 3521
Acer Aspire 5 (A515-57)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 56 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3521 и Acer Aspire 5 (A515-57) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3521
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.61 и 1.77 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57)
  • Видеокарта показывает в среднем на 507-691% больше FPS в играх
  • На 591% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5386 vs 780 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3521
vs
Aspire 5 (A515-57)

Корпус

Вес 1.61 кг 1.77 кг
Размеры 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 844 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~77.8%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1316:1
Цветовой охват sRGB - 65%
Охват Adobe RGB - 44.8%
Охват DCI-P3 - 43.3%
Время отклика 25 мс 28 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 3521
220 нит
Aspire 5 (A515-57) +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 317 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 2 8
L3-кэш - 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 1400 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 512
Блоки текстурирования (TMUs) 12 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 16
Производительность GPU
Inspiron 15 3521
0.14 терафлопс
Aspire 5 (A515-57) +921%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2400 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 8 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 72 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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