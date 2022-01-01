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Dell Inspiron 15 3525 (AMD) против Acer Chromebook 314

45 из 100
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
VS
33 из 100
Acer Chromebook 314
Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
Acer Chromebook 314
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Экран
Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3525 (AMD) и Acer Chromebook 314 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3525 (AMD)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (755 и 839 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3525 (AMD)
vs
Chromebook 314

Корпус

Вес 1.66 кг 1.7 кг
Размеры 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 839 см2 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80% ~71.6%
Боковые рамки 6.6 мм 7.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 20 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 0 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц
FLOPS - 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 96
Блоки текстурирования (TMUs) 24 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2
Производительность GPU
Inspiron 15 3525 (AMD)
н/д
Chromebook 314
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 128
NVMe Да Нет

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да -
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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