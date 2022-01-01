Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 3525 (AMD) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.66 и 1.85 кг)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.85 кг Размеры 358.5 x 234 x 15.52-19.59 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 839 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80% ~79.5% Боковые рамки 6.6 мм 6.6 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 400:1 Время отклика 20 мс 25 мс Максимальная яркость Inspiron 15 3525 (AMD) 220 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.2 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 0 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц FLOPS - 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2 Производительность GPU Inspiron 15 3525 (AMD) н/д Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 16 ГБ 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.