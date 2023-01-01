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Dell Inspiron 15 3530 против Acer Aspire 5 (A515-48)

40 из 100
Dell Inspiron 15 3530
VS
40 из 100
Acer Aspire 5 (A515-48)
Dell Inspiron 15 3530
Acer Aspire 5 (A515-48)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 3530 и Acer Aspire 5 (A515-48) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530
  • Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48)
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4333 vs 4042 баллов
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 3530
vs
Aspire 5 (A515-48)

Корпус

Вес 1.66 кг 1.6 кг
Размеры 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм 362.9 x 239.6 x 17.9 мм
Площадь 842 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7% ~77.2%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серый
Материал Пластик Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 20 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 3530
220 нит
Aspire 5 (A515-48) +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 5 (1P + 4E) 4
Потоков 6 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Частота GPU 1065 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 2200 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 32 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
Inspiron 15 3530 +89%
2.703 терафлопс
Aspire 5 (A515-48)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204, Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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