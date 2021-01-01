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Dell Inspiron 15 5502 против ASUS VivoBook 14 X413 (K413)

49 из 100
Dell Inspiron 15 5502
VS
47 из 100
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
Dell Inspiron 15 5502
ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5502 и ASUS VivoBook 14 X413 (K413) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 50% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 200 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (697 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5502
vs
VivoBook 14 X413 (K413)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.4 кг
Ширина 356.1 мм 324 мм
Высота 234.5 мм 215 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 18.3 мм
Площадь 835 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~77.5%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 35 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 58% -
Охват Adobe RGB 37.1% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5502 +50%
300 нит
VivoBook 14 X413 (K413)
200 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 301 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 15 5502
0.84 терафлопс
VivoBook 14 X413 (K413) +124%
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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