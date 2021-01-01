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Dell Inspiron 15 5502 против G5 15 5500

Dell Inspiron 15 5502
VS
Dell G5 15 5500
Dell Inspiron 15 5502
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5502 и G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.65 и 2.34 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (835 и 928 см2)
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 144-197% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5502
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 1.65 кг 2.34 кг
Ширина 356.1 мм 365.5 мм
Высота 234.5 мм 254 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 24.5 мм
Площадь 835 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~72.3%
Боковые рамки 5.4 мм 10.1 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 35 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1502:1
Цветовой охват sRGB 58% 55.2%
Охват Adobe RGB 37.1% 37.9%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5502 +20%
300 нит
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 15 5502 +11%
1252
G5 15 5500
1133
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 15 5502
2489
G5 15 5500 +62%
4030
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1485 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 3.041 терафлопс
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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