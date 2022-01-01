Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Батарея - 40 Вт*ч 53 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1155G7 Intel Core i5 11300H Intel Core i5 11320H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502 Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.5 и 1.65 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (679 и 835 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.5 кг Размеры 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм 321.5 x 211.3 x 16.3-18.3 мм Площадь 835 см2 679 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.5% Боковые рамки 5.4 мм 5.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 35 дБ 29 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 600:1 1217:1 Цветовой охват sRGB 58% 53.9% Охват Adobe RGB 37.1% 37% Охват DCI-P3 - 36% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 15 5502 300 нит Inspiron 14 5410 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 53 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 19.5 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 301 грамм 318 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB GeForce MX450 2GB TGP 25 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 12 нм Частота GPU 1531 МГц - Boost частота GPU 1594 МГц - FLOPS 1.22 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Inspiron 15 5502 1.22 терафлопс Inspiron 14 5410 (2-in-1) +131% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.3 дБ 73.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.