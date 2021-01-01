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Dell Inspiron 15 5502 против Inspiron 14 5415

48 из 100
Dell Inspiron 15 5502
VS
50 из 100
Dell Inspiron 14 5415
Dell Inspiron 15 5502
Dell Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5502 и Inspiron 14 5415 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
  • На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 2523 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (684 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5502
vs
Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.65 кг 1.62 кг
Ширина 356.1 мм 321.2 мм
Высота 234.5 мм 212.8 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 17.9 мм
Площадь 835 см2 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79%
Боковые рамки 5.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 35 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 500:1
Цветовой охват sRGB 58% -
Охват Adobe RGB 37.1% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5502 +20%
300 нит
Inspiron 14 5415
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.25 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 301 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Inspiron 15 5502
0.84 терафлопс
Inspiron 14 5415 +32%
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 80.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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