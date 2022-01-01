Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 40 Вт*ч 53 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Графика - GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB Intel UHD Graphics 600 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502 Видеокарта показывает в среднем на 424-578% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 227% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2543 vs 777 баллов

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.65 и 1.85 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.65 кг 1.85 кг Размеры 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 835 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79.5% Боковые рамки 5.4 мм 6.6 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 35 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 400:1 Цветовой охват sRGB 58% - Охват Adobe RGB 37.1% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Inspiron 15 5502 +36% 300 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 53 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.25 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 301 грамм -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 2GB GeForce MX350 2GB Intel UHD Graphics 600 TGP 25 Вт 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 1531 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1594 МГц 750 МГц FLOPS 1.22 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 2 Производительность GPU Inspiron 15 5502 +771% 1.22 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80.3 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.