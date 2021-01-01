Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 5505 или Aspire 5 (A514-54) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 5505 против Acer Aspire 5 (A514-54)

Dell Inspiron 15 5505
VS
Acer Aspire 5 (A514-54)
Dell Inspiron 15 5505
Acer Aspire 5 (A514-54)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и Acer Aspire 5 (A514-54) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (53 и 48 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.45 и 1.83 кг)
  • Сенсорный экран
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (731 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
Aspire 5 (A514-54)

Корпус

Вес 1.83 кг 1.45 кг
Ширина 356.1 мм 328 мм
Высота 234.5 мм 223 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 17.9 мм
Площадь 835 см2 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~73.8%
Боковые рамки 5.4 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1060:1
Цветовой охват sRGB - 57.1%
Охват Adobe RGB - 39.6%
Охват DCI-P3 - 40.7%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
Aspire 5 (A514-54) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 6 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 32 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 15 5505 против G5 15 5500
2. Inspiron 15 5505 против G5 15 5505 SE
3. Inspiron 15 5505 против Inspiron 15 5502
4. Aspire 5 (A514-54) против VivoBook S15 S533
5. Aspire 5 (A514-54) против Spin 3 (SP313-51N)
6. Aspire 5 (A514-54) против VivoBook 15 M513
7. Aspire 5 (A514-54) против Swift 3 (SF313-53)
8. Aspire 5 (A514-54) против Spin 5 (SP513-55N)
9. Aspire 5 (A514-54) против Inspiron 15 5502

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 5 (A514-54) и Dell Inspiron 15 5505 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях