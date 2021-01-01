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Dell Inspiron 15 5505 против Acer Swift 3 (SF314-59)

Dell Inspiron 15 5505
VS
Acer Swift 3 (SF314-59)
Dell Inspiron 15 5505
Acer Swift 3 (SF314-59)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и Acer Swift 3 (SF314-59) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (53 и 48 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.2 и 1.83 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (708 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
Swift 3 (SF314-59)

Корпус

Вес 1.83 кг 1.2 кг
Ширина 356.1 мм 323.4 мм
Высота 234.5 мм 218.9 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 15.9 мм
Площадь 835 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~82.5%
Боковые рамки 5.4 мм 13.8 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1215:1
Цветовой охват sRGB - 96.2%
Охват Adobe RGB - 67.3%
Охват DCI-P3 - 69.3%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
Swift 3 (SF314-59) +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 6 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 32 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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