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Dell Inspiron 15 5505 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

47 из 100
Dell Inspiron 15 5505
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Dell Inspiron 15 5505
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 256GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (70 и 53 Вт*ч)
  • На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (691 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.83 кг 1.6 кг
Размеры 356.1 x 234.5 x 14.1-17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 835 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~84.6%
Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы TN LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
MacBook Pro 14 (2021) +355%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 67 / 96 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 4 10
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 0 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц
FLOPS - 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 320 2048
Поддержка DirectX 12.1 -
Производительность GPU
Inspiron 15 5505
н/д
MacBook Pro 14 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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