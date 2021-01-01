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Dell Inspiron 15 5505 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Dell Inspiron 15 5505
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell Inspiron 15 5505
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 8GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 45% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 835 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.83 кг 1.6 кг
Ширина 356.1 мм 324 мм
Высота 234.5 мм 220 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 19.9 мм
Площадь 835 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~75.8%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
ROG Zephyrus G14 GA401 +45%
320 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 180 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.4 x 6.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 6 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS - 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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