Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 5505 или G7 15 7500 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 5505 против G7 15 7500

Dell Inspiron 15 5505
VS
Dell G7 15 7500
Dell Inspiron 15 5505
Dell G7 15 7500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и G7 15 7500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.83 и 2.26 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (835 и 956 см2)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 1981 баллов
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
G7 15 7500

Корпус

Вес 1.83 кг 2.26 кг
Ширина 356.1 мм 357.2 мм
Высота 234.5 мм 267.7 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 20.05 мм
Площадь 835 см2 956 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~70.2%
Боковые рамки 5.4 мм 5.9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 4900 об/мин
Уровень шума - 51 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс 19 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
G7 15 7500 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 13.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 6 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 15 5505
3395
G7 15 7500 +65%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Inspiron 15 5505
1981
G7 15 7500 +38%
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU - 1455 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1590 МГц
FLOPS - 4.884 терафлопс
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти - 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 384 1536
Поддержка DirectX 12.1 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 32 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 5505 или G5 15 5500
2. Dell Inspiron 15 5505 или G5 15 5505 SE
3. Dell Inspiron 15 5505 или Inspiron 15 5502
4. Dell G7 15 7500 или XPS 15 9500
5. Dell G7 15 7500 или Alienware m15 R4
6. Dell G7 15 7500 или Razer Blade 15 Base Edition (2021)
7. Dell G7 15 7500 или G5 15 5500
8. Dell G7 15 7500 или G5 15 5505 SE
9. Dell G7 15 7500 или G7 17 7700

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell G7 15 7500 и Inspiron 15 5505 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях