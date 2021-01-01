Dell Inspiron 15 5505 против G7 17 7700
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
84
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
96
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
51
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
91
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
63
Оценка NanoReview
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.83 и 2.85 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (835 и 1155 см2)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (97 и 53 Вт*ч)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 1981 баллов
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|2.85 кг
|Ширина
|356.1 мм
|398.2 мм
|Высота
|234.5 мм
|290 мм
|Толщина
|14.1-17.9 мм
|19.3-20.7 мм
|Площадь
|835 см2
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~71.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.6 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|95%
|Охват Adobe RGB
|-
|73%
|Охват DCI-P3
|-
|73%
|Время отклика
|35 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|6
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
958
G7 17 7700 +26%
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
3395
G7 17 7700 +65%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
447
G7 17 7700 +8%
484
Cinebench R20 (многоядерный)
1981
G7 17 7700 +38%
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|-
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|-
|4.884 терафлопс
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Частота памяти
|-
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|384
|1536
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|32 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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