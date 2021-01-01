Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 5505 или Inspiron 14 5415 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 5505 против Inspiron 14 5415

51 из 100
Dell Inspiron 15 5505
VS
58 из 100
Dell Inspiron 14 5415
Dell Inspiron 15 5505
Dell Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 256GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5505 и Inspiron 14 5415 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.62 и 1.83 кг)
  • На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 3450 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (684 и 835 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5505
vs
Inspiron 14 5415

Корпус

Вес 1.83 кг 1.62 кг
Ширина 356.1 мм 321.2 мм
Высота 234.5 мм 212.8 мм
Толщина 14.1-17.9 мм 17.9 мм
Площадь 835 см2 684 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.4% ~79%
Боковые рамки 5.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 500:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5505
220 нит
Inspiron 14 5415 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.25 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 5 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 12 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
FLOPS - 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 320 448
Поддержка DirectX 12.1 12.1
Производительность GPU
Inspiron 15 5505
н/д
Inspiron 14 5415
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell G5 15 5500 и Inspiron 15 5505
2. Dell G5 15 5505 SE и Inspiron 15 5505
3. Dell Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 5505
4. Dell XPS 13 9310 и Inspiron 14 5415
5. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Inspiron 14 5415
6. Dell G15 5515 (Ryzen Edition) и Inspiron 14 5415
7. Acer Swift 3 (SF313-53) и Dell Inspiron 14 5415
8. Acer Swift 3 (SF314-59) и Dell Inspiron 14 5415
9. Dell Inspiron 14 5410 (2-in-1) и Inspiron 14 5415

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 5415 и Inspiron 15 5505 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры