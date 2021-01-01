Dell Inspiron 15 5505 против Inspiron 14 5415
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5415
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.62 и 1.83 кг)
- На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 3450 баллов
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (684 и 835 см2)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.62 кг
|Ширина
|356.1 мм
|321.2 мм
|Высота
|234.5 мм
|212.8 мм
|Толщина
|14.1-17.9 мм
|17.9 мм
|Площадь
|835 см2
|684 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.4%
|~79%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|500:1
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.7 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 5
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
970
Inspiron 14 5415 +11%
1077
Geekbench 5 (многоядерный)
2847
Inspiron 14 5415 +64%
4659
Cinebench R23 (одноядерный)
923
Inspiron 14 5415 +27%
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
3450
Inspiron 14 5415 +108%
7164
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|12 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|-
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|320
|448
|Поддержка DirectX
|12.1
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1