Dell Inspiron 15 5510 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.4 и 1.63 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1992 vs 1249 баллов
- Комплектуется на 7.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 51 Вт*ч)
- Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (646 и 815 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.4 кг
|Ширина
|356 мм
|304.1 мм
|Высота
|228.9 мм
|212.4 мм
|Толщина
|17.9 мм
|15.6 мм
|Площадь
|815 см2
|646 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~79.4%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Скорость куллера
|-
|7000 об/мин
|Уровень шума
|-
|41.9 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1759:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.3%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|61 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|275 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
842
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
2654
7106
Cinebench R20 (одноядерный)
Inspiron 15 5510 +2%
399
Cinebench R20 (многоядерный)
1249
1992
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1278 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|2.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|11.1 x 6.6 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
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