Inspiron 15 5510 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.6 и 1.82 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (70 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (691 и 815 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.6 кг Размеры 356 x 228.9 x 17.99 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 815 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~84.6% Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 15 5510 300 нит MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 3.2 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 10 L3-кэш 8 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 10 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Inspiron 15 5510 1155 MacBook Pro 14 (2021) +41% 1632 Geekbench 5 (многоядерный) Inspiron 15 5510 3446 MacBook Pro 14 (2021) +233% 11485

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 896 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +84% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.